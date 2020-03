LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS Le pèlerinage chrétien reporté Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec), en collaboration avec les évêques du Sénégal, a reporté l’édition 2020 du pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté. Cela, a dit monseigneur Paul Abel Mamba, pour éviter d’exposer dangereusement les concitoyens à cette maladie mortelle. Le coronavirus n’a pas que des conséquences économiques. La religion subit de plein fouet les impacts de la pandémie. Le pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté, qui se tient tous les ans, vient d’être reporté. L’annonce est faite hier par l’évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba Diatta. En conférence de presse organisée hier par la Conférence épiscopale, il déclare que l’édition du pèlerinage chrétien 2020 est reportée sine die jusqu’à nouvel ordre. Cela, conformément à la décision du président de la République et du décret du ministre de l’Intérieur pour faire face à la propagation de la Covid-19. ‘’De manière officielle, nous voulons le dire à tous les candidats et aux potentiels candidats au pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté pour l’édition 2020. Car, à l’exception d’Israël, les autres pays, à savoir l’Italie et la France, qui font partie du circuit à visiter, sont en très grande difficulté par rapport à ce virus. Passer outre toutes ces mesures exposerait dangereusement nos concitoyens à cette maladie mortelle’’, explique son Éminence. Ce mardi 17 mars était prévue la signature officielle de la convention de collaboration avec le partenaire Vered Hasharon, voyagiste retenu pour le convoi des pèlerins sénégalais. ‘’Mais, en raison de la pandémie du coronavirus, les responsables de cette agence ont différé leur venue au Sénégal jusqu’à nouvel ordre. On cherchait avec eux la date qui conviendrait le mieux pour cela. Et comme un couperet, le vendredi 13 mars 2020, est tombée pour notre pays la décision présidentielle de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les regroupements dont les pèlerinages pour cette année, inclus le nôtre’’, souligne Mgr Mamba. Pour l’évêque, c’est à travers ce point de presse, qu’ils ont voulu porter à la connaissance de l’opinion nationale des nouvelles dispositions liées à l’exercice du culte chrétien au Sénégal, suite à l’allocution du chef de l’Etat pour endiguer cette pandémie du coronavirus. Un impact considérable sur ce temps de carême et le Triduum pascal Selon Mgr Paul Mamba, ces nouvelles mesures édictées du 14 mars au 14 avril 2020 vont avoir un impact considérable sur l’organisation du culte chrétien ordinaire et extraordinaire, pendant ce temps de Carême et le Triduum pascal qui est le cœur de la célébration des fêtes pascales et sur la vie des chrétiens. Puisque, dit-il, tous les rassemblements religieux sont suspendus, mais aussi l’organisation des pèlerinages. D’autant que le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) est en pleine préparation de l’édition 2020 qui était initialement prévue du 22 août au 11 septembre 2020. L’itinéraire programmé cette année est : la Terre sainte (Israël), Rome en Italie et Lourdes en France. Cette édition a pour thème directeur la conversion : ‘’Convertissez-vous et croyez à l’Évangile’’ (Marc 1, 15). Pour l’évêque, le choix du thème a été précédé par le renouvellement, cette année, des instances du Cinpec. Mais aussi des mandats avec la nomination, par les différents évêques des diocèses du Sénégal, des délégués diocésains qui siègent au Cinpec, des membres actifs et la formation du Bureau exécutif. Il y a eu aussi la mise en place des organes d’animation spirituelle et de coordination parmi lesquels les différentes commissions constituées. Il y a la mise en place des équipes d’encadrement (religieux, médical, les équipes Cinpec et tous les autres acteurs qui interviennent en amont dans l’organisation matériel du pèlerinage chrétien chaque année). Les inscriptions des différents candidats de la présente édition ont démarré le 5 mars dernier, a informé l’évêque de Ziguinchor. L’appel d’offres pour choisir l’agence de voyages partenaire avec laquelle le Cinpec organise le pèlerinage est lancé.