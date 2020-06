La Confédération africaine de rugby (Rugby Afrique) réunie en Comité exécutif exceptionnel le 28 mai 2020, a arrêté toutes ses activités de la saison, y compris la Rugby Africa Cup dont le démarrage était initialement prévu le 30 mai dernier.

La Confédération africaine de rugby a annulé toutes ses compétitions. L’information a été livrée, hier, à travers un communiqué que la Fédération sénégalaise de rugby a partagé avec la presse sportive. D’après le texte, l’instance dirigeante du rugby africain fonde sa décision sur la préservation de la santé et de la sécurité des athlètes. Les dirigeants disent avoir reçu l’avis de la commission médicale et des différents présidents de fédération. Le communiqué précise que la commission médicale, dirigée par Dr Elvis Tano, privilégie la santé et la sécurité des athlètes, des supporters, du personnel, des partenaires et des communautés locales.

‘’L’évolution variable de la Covid-19 dans les différentes régions d’Afrique ne permet pas d’avoir une vision précise, du moment où l’Afrique atteindra son pic et pourra envisager la fin de la pandémie’’, lit-on.

A cela s’ajoute les nombreuses incertitudes qui planent encore sur l’évolution dans les prochaines semaines de la pandémie pour qu’ils puissent sereinement reprendre leurs compétions. S’agissant des présidents de fédération, le document souligne qu’il y a eu un commun accord entre eux sur l’annulation des compétitions après des consultations dans la période du 7 au 8 mai dernier. Les leaders du rugby au niveau national ont évoqué les interdictions de voyages, de rassemblements publics et d’événements sportifs dans tout le continent africain pour écarter une reprise des compétitions d’ici la fin de l’année 2020.

‘’Tous les pays d’Afrique ne lèveront pas les restrictions en même temps ou de la même manière, ce qui compromettrait la participation de certains pays. Les coûts liés aux déplacements devraient augmenter de manière significative. D’éventuelles exigences de quarantaine pourraient allonger considérablement le temps passé à l’étranger pour certains des athlètes’’.

La note du Comité exécutif de Rugby Afrique souligne également que ses membres ont trouvé un consensus pour concentrer leurs efforts sur le redémarrage des activités et des compétitions locales dès que les conditions sanitaires seront favorables, dans le but d’assurer la relance du rugby en local et de préparer les équipes nationales de manière adéquate, en perspectives des compétitions continentales de 2021.

Par ailleurs, l’instance dirigeante de la balle ovale africaine promet de renforcer son soutien aux fédérations et envisage, si ses ressources financières le permettent, de débloquer un fonds de solidarité unique destiné aux activités et aux préparations des équipes de rugby.