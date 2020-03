L’annonce, il y a moins de 72 heures à Ziguinchor, du 1er cas positif, inquiète dans la région où certains agissent en dépit de tout bon sens et en toute irresponsabilité.

Les nouvelles en provenance de la région de Ziguinchor ne sont guère rassurantes. Un agent de la mairie de Ziguinchor a été testé positif, hier. Depuis, l’institution est fermée. Cet agent cohabitait avec le cas importé, un ressortissant sénégalais de retour d’Espagne et qui a, par ailleurs, séjourné à Kaolack (Sibassor). Parmi les 36 contacts de ce ressortissant, 3 avaient été testés positifs. Quatre autres d’une même famille sont en isolement à Bignona. Depuis l’annonce de ces nouvelles, la région est plongée dans l’inquiétude. Même si les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Certains habitants dans l’insouciance totale et l’irresponsabilité.

Et pourtant, à l’avènement de la pandémie, les autorités et les populations redoutaient plus les aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring, la gare maritime de la capitale Sud et, dans une moindre mesure, Kafountine, dans le département de Bignona, principaux points de chute de nombreux touristes en provenance d’Europe.

Sur place, les autorités avaient pris des mesures idoines pour parer à toute éventualité. Mieux, des décisions administratives relatives à la sensibilisation, à la prévention et à la riposte contre cette pandémie avaient été arrêtées.

Au niveau des trois départements qui composent la région de Ziguinchor, des plans d’action ont été élaborés. Des dispositifs de sensibilisation et de prévention mis en place. Les dernières mesures concernent la fermeture, à Ziguinchor, de tous les bars-restaurants, des marchés (depuis hier) chaque jour, à partir de 17 h, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Face à la gravité de la situation, la commune de la capitale sud du pays a décidé qu’à compter d’hier (mardi), il sera procédé à la désinfection de l’ensemble des équipements marchands du périmètre communal ou le commerce ambulant de toutes les marchandises a été interdit. Au niveau des communes, outre l’élan de solidarité qui s’est organisé autour de la question, les municipalités ont également contribué à la lutte contre la maladie, en mettant à la disposition des populations des lots de matériels et de produits désinfectants. Tout comme certains citoyens ou organisations.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)