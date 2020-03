Après son forfait, l’émigré détecté positif de la Covid-19 à Touba culpabilise. Ce qui a poussé, samedi, au chef du Service des maladies infectieuses, Professeur Moussa Seydi, à demander l’indulgence de la population.

En quittant l’Italie, l’émigré sénégalais ne savait pas qu’il allait mettre la vie de 16 millions de personnes en danger. Détecté positif de la Covid-19 depuis le 10 mars, le ‘’Modou-Modou’’ a contaminé tout son entourage. Puisque 71 personnes contacts ont été déclarées à haut risque. Ce qui veut dire qu’elles peuvent développer la maladie. D’ailleurs, aujourd’hui, 18 personnes parmi elles sont testées positives. Elles sont en traitement au centre de santé de Darou Marnane, à Touba. Depuis qu’il a été diagnostiqué positif à la Covid-19, la population sénégalaise ne lui pardonne pas le fait d’avoir quitté l’Italie pour le Sénégal. Son nom est sur toutes les lèvres. Il est critiqué partout. Au point que le chef du Service des maladies infectieuses, Professeur Moussa Seydi, demande l’indulgence des Sénégalais.

‘’Le malade regrette, il se sent coupable. C’est la première chose qu’il m’a dite, quand je suis entré dans sa chambre à l’hôpital Fann’’, dit-il.

Revenant sur la capacité de prise en charge, il soutient que le pays dispose de 250 lits. Ce samedi 14 mars 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu, de l’Institut Pasteur de Dakar, les résultats des examens virologiques. Trois prélèvements sont revenus positifs. Un bébé de 2 ans, fils du Sénégalais résidant en Italie et déclaré positif le 11/03/2020. Un ressortissant espagnol, âgé de 51 ans, arrivé le 10 mars 2020 au Sénégal et résident à Dakar. Une ressortissante française, âgée de 68 ans, qui est arrivée le 12 mars 2020 au Sénégal et résidant à Nianing, dans le département de Mbour.

24 cas sous traitement

Ce dimanche, deux prélèvements sont revenus positifs. Il s’agit d’un Sénégalais âgé de 37 ans venu de Barcelone par Air Sénégal, le 14 mars 2020. Il a été détecté lors de son passage devant les caméras thermiques à l’Aibd et mis en quarantaine pour prise en charge et prélèvement. L’autre cas est un enfant de 15 ans, contact du Sénégalais résident en Italie et déclaré positif le 11/3/2020.

A ce jour, 26 cas contacts ont été déclarés positifs, dont deux guéris et 24 encore sous traitement.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf, la prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé est stable.

VIVIANE DIATTA