Le gouvernement de Hong Kong a fermé partiellement, hier, ses frontières avec la République populaire de Chine. Cette mesure, réclamée depuis plusieurs jours par l’opposition et une partie de la population, risque cependant de ne pas suffire.

Alors que le huitième cas de patient porteur du nouveau coronavirus identifié à Hong Kong est recensé - un voyageur originaire du Hubei -, la fermeture des frontières aux visiteurs en provenance de cette province a été accueillie avec soulagement par la population. Même si, pour beaucoup, elle ne suffit pas. Plusieurs syndicats et certains partis d’opposition réclament une fermeture des frontières de Hong Kong à tous les Chinois continentaux, sans limite de temps. Ce, jusqu’à ce que l’épidémie soit contrôlée du côté chinois, précise la RFI.

Des scientifiques de l'université de Hong Kong (HKU) mettent en garde ce lundi, quant à une accélération de la propagation du coronavirus, qui a officiellement fait 80 morts en Chine. Selon des chercheurs hongkongais, les gouvernements doivent prendre des mesures ‘’draconiennes’’ pour restreindre les déplacements des populations, s'ils veulent endiguer la propagation du virus de Wuhan. Ils estiment, sur la base de modèles mathématiques, que le nombre de cas est supérieur à 40 000.

Pendant ce temps, la ville de Pékin fait état de son premier décès du coronavirus. Le bilan monte donc à 81 morts et 2 835 cas confirmés en Chine. Cette information émane du Premier ministre chinois Li Keqiang. Il a souligné que le gouvernement a prolongé les vacances du Nouvel an, pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie. Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est rendu en Chine. Les autorités de la ville de Pékin ont fait état, hier, d'un premier décès dans la capitale chinoise. La victime est un homme de 50 ans qui s'était rendu, le 8 janvier, dans la ville de Wuhan, le foyer de l'épidémie, et était tombé malade avec de la fièvre, après être revenu à Pékin sept jours plus tard, a expliqué le comité à la santé de la capitale. L'homme a succombé, le lundi 27 janvier, à une défaillance respiratoire.

Le bilan continue d’augmenter et pour remonter le moral des troupes et rassurer la population, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en tournée d’inspection à Wuhan ce lundi. Li Keqiang est en première ligne, distribuant des ‘’Jia you‘’, des encouragements au personnel des hôpitaux, aux patients et aux habitants de Wuhan. Un Premier ministre qui, cette fois, porte la combinaison et le masque, contrairement à sa précédente tournée des blouses blanches, la semaine dernière, dans un hôpital sur les plateaux tibétains du Qinghai, critiquée, car loin de l’épicentre de l’épidémie.

VIVIANE DIATTA