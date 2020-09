Au 31 août passé, la région de Kolda enregistrait 200 cas positifs de coronavirus. Ce, malgré les campagnes de sensibilisation et le rappel au respect du port du masque, les populations peinent à obéir.

Le coronavirus se propage dans la région de Kolda. En fin août, elle comptabilisait 200 personnes atteintes de la maladie. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires, les hommes politiques et autres leaders d’opinion. Le responsable politique du parti And Jeff/PADS-Authentique à Kolda, Dr Massiring Savané, déclare qu’‘’au début, notre région était épargnée de cette pandémie. Mais à ce jour, il y a une expansion des cas. Kolda compte 200 cas positifs répartis comme suit : 110 dans le département de Kolda et 90 dans le département de Vélingara. Pour le moment, c’est le département de Médina Yoro Foula qui est épargné. Jusque-là, aucun technicien de la santé n’a eu une information faisant état de cas de coronavirus dans ce département’’.

Il regrette que la zone Sud devienne le centre de la pandémie. ‘’On a remarqué qu’après la Tabaski, nous avons une explosion de cas à Kolda’’, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, fait savoir le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, les 90 cas positifs enregistrés dans ce département sont répartis entre 8 cas importés, 15 cas issus de la transmission communautaires et 67 cas contacts. Tous ces 90 cas étaient pris en charge. Présentement, sur les 90 personnes atteintes de la Covid-19, 88 sont déclarées guéries et deux sont au niveau du centre de traitement de Kolda logé à l’hôpital régional. Leur état de santé est stable. Ils ont fait leur premier test qui est d’ailleurs négatif. Ils attendent le deuxième test qui sera fait d’ici quelques jours, a-t-il informé.

Il poursuit que le département a enregistré un seul cas de décès. ‘’Nous avons enregistré un autre cas. C’est un malade de 70 ans qui était venu se faire soigner de la pneumopathie. Il était dans un état très grave. Lorsqu’il est arrivé dans nos locaux, nous l’avons immédiatement isolé. Nous avons fait les prélèvements le soir et le lendemain, avant que nous ayons les résultats, le malade était décédé et les résultats sont revenus positifs’’, a-t-il dit.

C’est ainsi qu’il a informé les autorités et toutes les mesures de sécurité en ce qui concerne le protocole d’enterrement ont été prises. ‘’Du district sanitaire à la maison, en passant par le cimetière, la dépouille a été encadrée et les membres de la famille ont accepté de collaborer avec nous’’, a soutenu le Dr Sané.

Pour freiner la pandémie du coronavirus, le Dr Massiring Savané et le Dr Oumar Sané exhortent les populations au respect strict des gestes barrières. ‘’Nous avons constaté que les gens ne portent pas de masque, surtout dans les villages. Parce que certains disent que cette maladie n’existe pas, au moment où elle est en train de faire des ravages dans le monde’’, s’est désolé le Dr Savané. Son collègue Oumar Sané de dire que ‘’malgré le non-respect des gestes barrières, nous continuons à sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie qui a déjà emporté des milliers de vies à travers le monde’’.

NFALY MANSALY