Hier, recevant le chef de l’Etat venu lui présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, le khalife général des tidianes a axé une de ses interventions sur la pandémie de la Covid-19. Serigne Babacar Sy Mansour a fait remarquer au président Macky Sall que cette maladie continue à faire des ravages dans le monde et au Sénégal, et mérite une attention particulière de la part des autorités étatiques.

Ainsi, il recommande à l’État de communiquer davantage sur l’existence de ce virus mortel et à dire ‘’toute la vérité aux populations’’. Car, martèle-t-il, la maladie ‘’est bel et bien présente au Sénégal. Pour la vaincre, le marabout soutient qu’il appartient à toute la communauté de s’engager et de respecter ‘’scrupuleusement’’ les mesures édictées par les autorités compétentes en charge de cette crise sanitaire.

Arrivé à Tivaouane vers 10 h, le président Macky Sall a été accueilli par le khalife général des tidianes et des membres de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy. Sur place, il a encore insisté sur les ‘’valeurs exceptionnelles et la grande courtoisie’’ du défunt porte-parole Serigne Pape Malick Sy qui a porté pendant plusieurs années la voix de Tivaouane, avant d’être rappelé auprès de son Créateur le 25 juin dernier, des suites d’une courte maladie.

Thiénaba, le serment d’allégeance du nouveau khalife à Macky Sall

Après Tivaouane, le chef de l’Etat a fait cap sur Thiénaba où il a présenté ses condoléances au nouveau khalife général de Thiénaba, Serigne Abdou Rahime Seck, suite au rappel à Dieu de son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le président de la République, Macky Sall, a trouvé sur place un homme qui se dit prêt à le soutenir sur tous les plans pour la réussite de sa mission.

‘’Je suis fier de toi, parce que tu es un homme pragmatique et qui ne parle pas beaucoup. Tu es serein et tu sais où tu veux amener le pays. Tu es toujours dans des actions de développement. Si quelqu’un est dans cette dynamique, il est inutile qu’on lui dise ce qu’il doit faire ou pas. Parce qu’il sait discerner le mal du bien. Ce sont là vos qualités. Et je suis prêt à vous aider. Je ne vais pas reculer. Je le ferai, s’il plaît au bon Dieu, et je le dis à haute voix. Monsieur le Président, soyez rassuré. Vous avez tout mon soutien’’, a déclaré Serigne Abdou Rahime Seck devant la délégation du président Macky Sall et toute l’assistance essentiellement composée des membres de la famille de Mame Ahmadou Ndack Seck dont Serigne Assane Seck, guide religieux installé à Thiénaba Gossas.

Poursuivant son propos, le successeur de ‘’Baye Cheikh’’ a remercié le chef de l’État pour son déplacement dans la cité de Mame Amary. Le khalife de Thiénaba a également demandé à son hôte d’aider la cité religieuse à régler la problématique de l’assainissement et à se pencher d’ores et déjà sur les préparatifs du Gamou qui a lieu dans moins de quatre mois.

A son tour, le président de la République a salué ‘’l’esprit d’ouverture, l’homme de courage et de culture’’ qu’était le défunt khalife de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Dans un autre registre, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté et celle de son gouvernement à parachever les travaux de modernisation de la cité de Thiénaba Seck. De plus, il a promis au nouveau khalife de tout faire pour terminer les chantiers déjà entamés. ‘’Tout ce qu’on a prévu de faire à Thiénaba, nous le ferons. D’ailleurs, nous allons parachever les travaux de modernisation de la cité religieuse. Le gouvernement a entrepris des chantiers à Thiénaba, comme c’est le cas un peu partout dans les autres foyers religieux du pays. Donc, nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout de cette logique. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour terminer le vaste programme de construction de cette cité religieuse’’, a rassuré Macky Sall.

Dans ce contexte de pandémie de la Covid-19, le chef de l’État a sollicité des prières auprès de la famille de Mame Ahmadou Ndack Seck, afin que le Sénégal puisse se séparer de ce virus mortel, mais aussi pour un hivernage pluvieux.

