Ils sont nombreux, ce week-end, à s’être offusqués des paroles offensantes de Mame Makhtar Gueye à l’encontre des chrétiens. Abbé Roger Gomis et abbé Latyr Ndiaye n’ont pas manqué de lui assener leur vérité.

Mame Makhtar Guèye poursuit sa croisade contre la dissolution des mœurs et leurs agressions. Dans ce sens, il a accordé une interview au cours de laquelle il a fait une sortie de route qui passe mal au sein de la communauté chrétienne. Voulant dénoncer le fait que l’une des actrices de la série ‘’Infidèles’’ porte le nom de Mame Diarra (la mère de Cheikh Ahmadou Bamba), il a suggéré des prénoms à consonance chrétienne comme Jeanne, Françoise ou Brigitte. Devant le tollé provoqué par ces propos offensants, Guèye a publié un texte pour présenter ses excuses à la communauté chrétienne. Dans ses excuses, il soutient qu’il ignorait qu’il s’agit de noms de ‘’saintes’’. Celles-ci sont acceptées par certains et rejetées par d’autres qui doutent de leur sincérité.

L’abbé Roger Gomis, bien qu’ayant accepté ses excuses, n’a pas manqué de donner quelques leçons au vice-président de l’ONG Jamra. “Mame Makhtar Guèye présente ses excuses et, personnellement, je les accepte. Eid Moubarak à vous et à toute la communauté musulmane. Puissiez-vous apprendre de vos erreurs et surtout comprendre que Dieu n’a encore délivré à personne une procuration pour séparer les mécréants des croyants, les saints des pécheurs, les purs des impurs ou de faire le ménage partout au risque d’oublier chez soi. Cette prérogative revient à Dieu et à Lui Seul. Quand Il regarde ses créatures, Il ne fait pas de différence entre Fanta et Françoise, ni entre Yacine et Jeanne ou encore entre Bigué et Brigitte’’, recadre abbé Roger.

Le prêtre ajoute : ‘’Acceptons nos différences et comprenons que nul ne détient la vérité ou la sainteté, que chacun de nous a sa part d’ombre. Récemment, Jésus nous a rappelé, à travers la liturgie du dimanche 19 juillet 2020, que nous devons reconnaître que nous sommes tous le champ où blé et ivraie se mêlent. N’est-ce pas dans cet affrontement permanent que nous nous aidons à grandir, à reconnaître nos limites et les qualités de l’autre ? Paix et miséricorde dans les cœurs”.

‘’Le pardon sans repentir ressemble à un excès de grâce’’

Embouchant la même trompette, abbé Latyr Ndiaye précise qu’il n’y a pas de pardon sans repentir. Selon le prêtre, les saints noms Jeanne, Brigitte, Françoise ne sont pas des torchons, encore moins une poubelle ou une décharge publique. ‘’J’ai une mère qui porte le beau nom de Jeanne, une sœur qui s’appelle Brigitte, une tante, une grand-mère et des amies qui portent le saint nom de Marie et le beau nom de Françoise. Pour l’honneur de leur saint nom et de leur réputation, je ne me tairai pas. Je me battrai même depuis un lit d’hôpital. Touche pas à nos sœurs, à nos mamans et à nos grand-mères chrétiennes. Elles sont sacrées. Tout homme, toute femme est une histoire sacrée’’, fustige le religieux.

Pour l’honneur de ses sœurs, nièces, cousines, tantes, mères et grand-mères outragées et bafouées, poursuit-il, ‘’je prends ma plume, je me battrai même avec des béquilles. Je ne saurais entendre des propos méprisants, désobligeants à l’endroit de ces chrétiennes et rester les bras croisés. Ce serait de la lâcheté de ma part. Je ne lui ferai pas l’honneur de citer son nom, je lui donnerai simplement le nom de ‘Grand Pharisien’’’, fulmine abbé Latyr.

A son avis, le pardon sans repentir ressemble à un excès de grâce. D’autant que, dit-il, la Bible est très claire : Pas de pardon sans repentance. L’offensé n’a pas à pardonner, s’il n’y a pas repentance de la part de l’auteur de l’offense et la ferme résolution de ne pas récidiver. On ne peut pas directement passer de ‘’je suis offensé (e) à je pardonne’’. Le vrai pardon, selon l’enseignement de Jésus, est un don uniquement offert à celui qui se repent et qui prend la ferme résolution de ne pas recommencer, de ne pas récidiver. ‘’À cette seule condition, je dois être prêt à pardonner 70 fois 7 fois‘’, précise le prêtre.

Selon qui, à travers ses propos, Dieu l’a démasqué. ‘’Le masque est finalement tombé. Tu n’incarnes pas à toi seul la religion, la morale et les valeurs que tu prétends défendre. Il te faut une force herculéenne pour prétendre, à toi seul, redresser une société aux pratiques tordues. N’est pas Jean-le-Baptiste quiconque se lève. Demande l’assistance de l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu et il te donnera la force de Samson pour terrasser et exorciser les démons des Sénégalais. Invoque-le dans ta lutte, Il t’aidera à ne plus dérailler dans tes propos. La lettre tue et l’Esprit vivifie’’.

‘’Ces noms sont un programme de sainteté et non de débauche’’

Dans la même veine, il assène : ‘’Tu as dans ta religion une pléthore, une litanie de saints et saintes. Nous chrétiens, nous en avons aussi une pléthore dont sainte Jeanne, sainte Brigitte et sainte Françoise.’’ La première d’entre elles, fait-il savoir, Marie la mère de Jésus que l’ange Gabriel a saluée de la part de Dieu comme ‘’la comblée de grâce”, celle qui est bénie entre toutes les femmes de la terre, l’immaculée conception : celle qui est née sans le péché originel (le péché d’Adam et d’Eve) celle que toutes les générations proclament et proclameront ”Bienheureuse‘’.

‘’Jeanne, Brigitte et Françoise ne sont pas ta poubelle, au point de vouloir déverser sur elles tout l´opprobre des séries télévisées. Au point de vouloir leur assigner le vilain rôle dans ton imaginaire de réalisateur puritain et dans ta lutte acharnée de Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent des séries télévisées. Ces noms que tu veux traîner et jeter dans la boue et la poubelle de la prostitution et de l’infidélité conjugale sont un programme de sainteté et non de débauche’’, dénonce l’abbé Latyr Ndiaye.

Par ailleurs, il demande au ‘’Grand Pharisien’’ de retenir cette vérité : Ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse, ne le fais pas aux autres. ‘’Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi… (Mt 5, 11). Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. 2 (Lc 21, 18). Tu t’es fendu et fondu en excuses publiques. Mais le ‘Grand Pharisien’ s’est-il vraiment repenti, a-t-il pris la ferme résolution de ne pas récidiver ? À tous ceux et celles qui s’érigent en donneurs de leçons, Jésus conseille d’enlever la poutre de leur œil avant de s’occuper de la paille dans l’œil de leur voisin’’.

Le prêtre d’ajouter : ‘’Les paroles de l’arrogant le conduisent à sa perte. Sa bouche est un piège pour lui-même. Les mensonges et les calomnies sur les autres sont comme une nourriture excellente pour lui” (livre des proverbes 18, 1-24).

VIVIANE DIATTA