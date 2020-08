Au total, 11 290 personnes dont 610 filles, 250 garçons, 6 650 femmes et 668 780 hommes ont bénéficié du Projet de promotion de la protection des enfants dans la périphérie de Dakar, en tenant compte de l’équité de genre. Ce projet est porté par l’ONG Education et développement de l’enfant (Eden) en partenariat avec l’ONG espagnole Conemund. Ce projet, qui va durer deux, sera mis en œuvre dans les communes de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye), Pikine, Yeumbeul Sud, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao, Guinaw Rails Nord, Djeddah Thiaroye Kao, Pikine Est, Pikine Nord, Bambilor et Tivaouane Peulh Niague.

Son coordonnateur, Omar Fall, a déclaré, hier, lors de l’atelier de lancement officiel dudit projet à Guédiawaye, financé à hauteur de 115,3 millions F CFA, que le projet vise à améliorer la protection des enfants dans 10 communes de trois départements (Guédiawaye, Pikine et Rufisque) en tenant compte de l'équité de genre. Monsieur Fall indique que malgré la volonté politique nationale, la qualité, la pertinence des interventions des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, de multiples défis subsistent encore dans l’effectivité de la protection des enfants au Sénégal, 30 ans après l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) notamment dans la banlieue de Dakar.

...Ainsi, poursuit-il, certains enfants vulnérables se retrouvent dans des situations à risque induisant des problèmes en termes de réalisation de l’obligation scolaire de 10 ans, d’accès aux soins de santé de qualité, aux loisirs, d’enregistrement à l’état civil, de protection contre les violences et de participation effective à la vie sociale et publique. ‘’L’objectif de ce lancement consiste non seulement à informer les acteurs sur les actions de ce projet, mais aussi à les amener à appuyer sa mise en œuvre pour une meilleure protection des enfants dans les zones d’intervention. Le projet promeut le droit à la santé, à l’éducation des garçons, des jeunes filles dans un environnement sûr, sain et protecteur, renforce la participation sociale des enfants, améliore les connaissances et les capacités des acteurs travaillant sur le terrain, et enfin facilite la synergie entre les acteurs institutionnels et sociaux concernant la protection des enfants’’, a soutenu M. Fall.