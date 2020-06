Les scouts de la région de Thiès ont fabriqué et mis à la disposition des populations de la commune de Mont-Rolland 1 000 litres de solutions hydro-alcooliques, afin qu’elles se protègent contre la pandémie de la maladie à coronavirus.

Jusqu’ici épargnée par le nouveau coronavirus, la commune de Mont-Rolland se bat pour barrer la route à ce virus mortel qui a infecté jusque-là 6 129 personnes au Sénégal. Outre le combat que mènent les groupements de femmes qui ont mis la main à la poche pour l’achat des produits détergents, les scouts de la région de Thiès ont investi le sol montrollandais. En plus des actions de sensibilisation organisées au niveau des gares routières de Thiès et de Diourbel, les scouts font montre de leur engagement, dans cette période de pandémie. Un engagement qui, selon le commissaire régional des scouts de la région de Thiès, Antoine Gislain Kaly, pourra aider à rompre la chaîne de transmission communautaire.

Pour mieux protéger les populations de la commune de Mont-Rolland de la Covid-19, les Scouts y ont, avec l’appui de la municipalité dirigée par Yves Lamine Ciss, produit 1 000 litres de gels hydro-alcooliques. Pour avoir la solution hydro-alcoolique, l’équipe des scouts a réalisé un mélange d’alcool, de peroxyde d’hydrogène, de glycérol et d’eau de robinet bouillie. Ce travail a juste duré quelques heures. Au final, cette quantité obtenue sous la supervision du Dr Maxime Toupane va être distribuée aux habitants et va protéger les utilisateurs à 99,99 %.

Affirmant que les cas issus de la transmission communautaire connaissent une courbe ascendante, Antoine Gislain Kaly soutient que toute l’équipe qu’il dirige va s’investir davantage sur le terrain, afin d’aider les autorités sanitaires à freiner la propagation du virus dans ces deux régions frappées de plein fouet. ‘’Dès les premières heures de l’apparition de cette maladie dans les régions de Thiès et Diourbel où nous intervenons, les scouts se sont engagés à la combattre. Aujourd’hui, comme la maladie ne cesse d’évoluer, avec notamment l’explosion des cas communautaires, nous avons défini un plan d’action de riposte soumis aux élus locaux. L’objectif des scouts du Sénégal est de bouter la Covid-19 hors de nos frontières. Sur le terrain, nous rencontrons d’énormes difficultés qui freinent nos actions. Mais on ne baisse pas les bras. Parce que le combat est plus que jamais déterminant, si nous voulons vaincre la maladie à coronavirus’’, déclare le commissaire régional des scouts de la région de Thiès.

Ainsi, Gislain Kay appelle tous les scouts du Sénégal à se mobiliser pour gagner la bataille contre le nouveau coronavirus. Une perte qui, d’après lui, sera encore plus ‘’fatale’’. Depuis le début de la maladie, la commune de Mont-Rolland n’a enregistré aucun cas positif. Cependant, les agriculteurs et éleveurs subissent les conséquences de cette crise sanitaire aux répercussions économiques. Dans ce sillage, l’ONG belge Eclosio a remis au maire de la commune, en guise de soutien à ces deux secteurs clés, un chèque de 1 500 000 F CFA.

GAUSTIN DIATTA (THIES)