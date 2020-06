Les nommées Ndèye Sylla Guèye, Diarry Diallo, Khady Ba et Khadidiatou Mané alias ‘’Espérance’’ ont été traduites, avant-hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir forcé la mineure D. Fall à se prostituer, en sus de sévices corporels.

Le 18 mai dernier, une personne s’est présentée dans leurs locaux de la brigade territoriale de la Foire, dénonçant les agissements d’un quatuor de filles originaires de Tambacounda et domiciliées à Ouest-Foire. Elle les accusait d’avoir hébergé une gamine de 14 ans qu’elle contraignait à s’adonner à la prostitution, en plus de la maltraiter à outrance.

La personne dénonciatrice a présenté, en appui à ses propos, une vidéo dans laquelle l’adolescente est violentée par ses bourreaux. Une descente sur les lieux a permis de mettre la main sur les nommées Ndèye Sylla Guèye, Diarry Diallo et Khadidiatou Mané dite ‘’Espérance’’. Elles ont été inculpées pour association de malfaiteurs, proxénétisme, traite de personne, offre et cession de chanvre indien, violence et voies de faits.

Ce groupe de filles, âgées entre 19 et 32 ans, faisaient venir de Tambacounda des filles moins âgées qu’elles et leur promettaient de leur trouver du travail dans la capitale. Elles les payaient même le ticket du bus. Mais une fois à Dakar, elles leur faisaient vivre l’enfer sur terre. C’est le cas de D. Fall, partie civile dans cette histoire.

Quand cette dernière a formulé le vœu de venir à Dakar travailler pour aider sa famille, Khadidiatou Mané alias ‘’Espérance’’ lui a promis de l’aider. Mais la jeune fille ignorait de quel genre d’aide il s’agissait. Selon l’enquête préliminaire, dès que l’ado a posé ses valises, son hôte avec ses copines lui ont dicté les règles de la maison. Elle devait s’y soumettre, sans quoi, elle allait se retrouver dehors. Elle devait s’occuper des tâches ménagères et coucher avec les hommes qui se présentaient à elle. D. Fall a laissé entendre, lors de son audition, qu’elle recevait jusqu’à 10 hommes par jour et n’a jamais vu la couleur de l’argent, à part qu’un jour, Espérance lui a acheté quelques culottes.

D’après le procès-verbal, ce calvaire a duré 3 longs mois. Un jour, elle a décidé de quitter la maison pour se réfugier chez une certaine Amine. Son départ n’ayant pas plu à sa maquerelle, cette dernière l’aurait fait revenir à la maison, prétextant qu’elle avait besoin d’un coup de main. Mais Diodio était loin de s’imaginer que c’était un piège pour la bastonner. Elle s’y est rendue avec une amie du nom de Nana Traoré. D’ailleurs, elle, non plus, n’a pas été épargnée des coups. Pendant ce temps, Diarry Diallo filmait la scène et a envoyé la vidéo à ses copines de Tamba.

La partie civile n’a pas comparu devant le tribunal des flagrants délits, avant-hier, et les prévenues ont nié partiellement les charges. Espérance, qui est connue du fichier, avec deux séjours carcéraux, a juste reconnu les violences faites sur la personne de D. Fall, puisque, dit-elle : ‘’Je me considère comme sa tutrice et je suis amie avec sa grande sœur. Elle vivait chez moi et je me devais de la corriger, puisqu’elle devenait de plus en plus têtue. Plusieurs fois, on m’a rapporté qu’à mon absence, elle s’enfermait dans ma chambre avec des hommes. Après plusieurs avertissements, je lui ai dit que je ne pouvais plus l’héberger et c’est la raison de son départ.’’ La prévenue a soutenu n’avoir jamais poussé la jeune fille dans les bras d’un homme, puisqu’elle la considère comme sa propre sœur.

Diarry Diallo qui, lors de la descente des hommes en bleu, a été appréhendée avec 150 g de chanvre indien, a attribué la paternité de la drogue à son petit-ami Michael qui l’hébergeait. Ce dernier, étant absent de la maison ce jour-là, a pris la fuite, quand il a eu écho de l’arrestation des filles. Diarry a également réfuté avoir tourné cette vidéo et soutenu à la barre qu’au moment de la bagarre, elle était dans la cuisine et n’est pas sortie de là, puisqu’elle n’était pas en bons termes avec l’adolescente.

Pour ce qui est de Ndèye Sylla Ba, qui aurait convaincu l’adolescente de revenir dans l’appartement pour aider Espérance, elle nie toute implication dans cette histoire et laisse entendre qu’elle n’habite pas dans cette maison et qu’elle était juste venue voir sa copine. ‘’Esperance m’a dit qu’elle n’arrivait pas à la joindre et m’a chargée de l’appeler pour lui dire qu’elle avait besoin d’elle. J’ignorais qu’elle l’avait fait venir pour la tabasser’’, a-t-elle déclaré.

Khady Ba, qui a une fois comparu pour défaut de carnet sanitaire, a aussi versé dans les dénégations, en soutenant avoir donné des coups à Nana Traoré, parce qu’elle l’avait insultée et jure n’avoir touché à aucun cheveu de D. Fall.

Le parquet, dans ses observations, a demandé qu’on les relaxe pour les chefs de proxénétisme et traite de personne et a demandé de les déclarer coupable pour le reste. Il a requis une peine de 15 jours ferme pour Diarry Diallo et 1 mois ferme pour le reste de la bande.

Après avoir disqualifié l’offre et cession de chanvre indien et détention et usage, le tribunal les a relaxées des chefs de proxénétisme et de traite de personne. Il les a reconnues coupables de violences et voie de faits et complicité de ce chef et les a condamnées à une peine de 6 mois assortie du sursis.

Fama Tall