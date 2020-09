La cérémonie de lancement du Programme de reboisement des axes routiers et autoroutiers aura lieu le samedi 12 septembre à 11 h, à Touba. Cet important évènement, qui entre dans le cadre du ‘’PSE Vert’’, pour une reforestation durable et inclusive du territoire national, sera coprésidé par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadj Oumar Youm, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, et celui de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

La cérémonie sera rehaussée par la présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, et des autorités administratives et locales.