Son aventure sous les couleurs du PSG s'est terminée dans les larmes, dimanche soir, à Lisbonne, lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Bayern Munich. Et le capitaine parisien Thiago Silva (35 ans) devrait en débuter une nouvelle très rapidement, en Angleterre.

Selon nos informations, un accord oral a été trouvé entre Thiago Silva et Chelsea autour d'un contrat de deux saisons et un salaire avoisinant les dix millions d'euros annuels (une somme comparable à ce qu'il touchait jusque-là au PSG). Sauf retournement de situation, le Brésilien devrait être un joueur des Blues la saison prochaine. Il ne manque plus que la signature en bas des documents pour officialiser cette arrivée.