L’ancien international sénégalais, Demba Ba, n’a pas apprécié l’attitude du coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, à qui il reproche de n’avoir pas été solidaire, lors de l’incident survenu pendant le match opposant son équipe au club turc de Basaksehir.

Demba Ba n’en a pas fini avec l’affaire des propos présumés racistes du quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu. Plus d’une semaine après l’incident survenu lors du match opposant le Paris Saint-Germain à l’Istanbul Basaksehir, en match comptant pour la 6e et dernière journée de la Ligue des champions, l’ancien international sénégalais continue de régler ses comptes.

Cette fois-ci, le natif de Sèvres (France) s’en prend au coach du PSG. Selon ‘’l’Equipe’’ qui reprend une interview du joueur à la chaîne turque TRT World, ‘’Demba Ba accuse l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, de ne pas avoir été solidaire et d'avoir ‘blâmé’ les joueurs d'Istanbul Basaksehir, au moment où ceux-ci ont décidé de ne pas reprendre le jeu, lors du match au Parc des Princes, le 8 décembre’’. ‘’Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne, j'aurais aimé qu'elle soit devant la caméra et qu'elle explique comment elle nous a traités. Je n'accepte pas ça’’, s’est d’abord indigné Demba Ba, sans citer de nom. C’est quand le journaliste de la chaine turque l’a relancé que l’ancien attaquant des Lions a précisé qu’il parle du ‘’manager’’ du PSG. ‘’Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe, et il nous a blâmés pour ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n'est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je le vois un jour, j'en parlerai avec lui’’, a ajouté Demba Ba.

L’ex-pensionnaire de Besiktas a, par ailleurs, salué l’attitude de ses coéquipiers qui ont quitté le terrain comme les joueurs du Paris Saint-Germain. ‘’Chapeau aux joueurs du PSG, car ils auraient pu rester sur le terrain et dire : ‘Nous sommes là pour jouer.’ Mais ils ont décidé d'arrêter’’.

Par contre, le malentendu se serait dissipé entre le Sénégalais et le quatrième arbitre roumain, Sebastian Coltescu. Après leur explication plutôt animée au bord de la pelouse, les deux hommes ont eu l’occasion d’échanger plus calmement au téléphone, par l’intermédiaire d’Ousmane Ndoye, ancien international sénégalais qui a longtemps joué en Roumanie et qui a tenté d’éteindre cette polémique. ‘’J’ai trouvé le numéro de Coltescu et je lui ai dit que j’étais avec lui. Je sais qu’il n’est pas du tout raciste. C’était un malentendu.

J’ai parlé à Demba Ba, qui est un très bon ami. Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J’ai donné son numéro à Sebi et je lui ai dit de l’appeler pour parler’’, a raconté le natif de Thiès, âgé de 42 ans, dans les colonnes du journal roumain ‘’Sport’’. L’échange entre les deux se serait bien passé, selon les assurances du grand frère de Dame Ndoye. ‘’Ils ont parlé et se sont très bien entendus. Les deux m’ont rappelé après pour me dire qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de lui. Ils se sont bien entendus. Demba pensait que le mot ‘noir’ ne devait pas être utilisé dans le stade. Il n’a pas dit que c’était du racisme, mais qu’on ne pouvait pas utiliser ce mot dans le stade et Sebi l’a compris’’, a-t-il confié.

LOUIS GEORGES DIATTA