Convoité par le Real Madrid pour l’été 2021, Kylian Mbappé (21 ans, 20 matchs et 18 buts en L1 cette saison) n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en 2022. Pour le milieu de Nantes Cristian Benavente (25 ans, 12 apparitions en L1 cette saison), c’est bien la preuve que l’attaquant du Paris Saint-Germain souhaite rejoindre les Merengue.

"Je l’imagine au Real Madrid, j'ai l'impression qu'il veut y aller, a confié le joueur prêté par le FC Pyramids au quotidien As. Il n’a pas prolongé au PSG et s'il le voulait, il signerait un contrat de 10 ans. En France, on pense tous qu'il ira au Real Madrid. Moi, je pense qu’il cherche de nouveaux défis. (...) Il a des qualités innées pour continuer à gagner. S’il maintient ce niveau de jeu, il sera le successeur de Ronaldo et Messi." D’après l’ancien Parisien Jérôme Rothen, le départ de Mbappé au Real serait presque bouclé.