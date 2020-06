En fin de contrat ce mardi, Edinson Cavani (33 ans, 22 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) s'apprête à quitter le Paris Saint-Germain.

Un triste épilogue pour l'ancien buteur du club de la capitale, Carlos Bianchi, qui regrette la tournure des événements avec l'attaquant uruguayen. "Ça me fait de la peine. Le football aujourd’hui, c’est la société.

On prend des décisions utiles mais sans sentiment. Arrive un moment donné où un club n’a plus besoin de vous, et bien c’est simple, il ne vous garde pas. Et cela va très vite. Quand on a besoin de vous, on serait prêt à faire n’importe quoi. Mais dès que ce n’est plus le cas, on vous met dehors", a indiqué l'Argentin pour Ouest-France.