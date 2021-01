Auteur d'une nouvelle performance mitigée face à l'AS Saint-Etienne (1-1) mercredi en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé suscite des doutes. L'international français peut tout de même compter sur le soutien de son nouveau coach Mauricio Pochettino.

Même le meilleur buteur de la Ligue 1, avec 12 réalisations en 14 matchs, peut traverser des périodes délicates. Malgré un excellent bilan sur le plan statistique, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé réalise des performances très moyennes ces dernières semaines. Encore face à l'AS Saint-Etienne (1-1) mercredi en L1, l'international français n'a pas brillé et a semblé en difficulté, notamment sur le plan physique, pour réaliser des différences dans la zone de vérité.

Ménès et Courbis inquiets

A l'exception de son implication sur l'action du but de Moïse Kean, Mbappé a été ainsi très peu inspiré face aux Verts. Pas assez tranchant, l'ancien Monégasque a été régulièrement en échec dans ses tentatives individuelles en donnant l'impression de manquer de jus. «Dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L'Argentin n'a pas existé et le Français n'a pas de physique et aucun pouvoir d'accélération. Il fait presque de la peine et c'est assez inquiétant», a estimé le consultant de Canal + Pierre Ménès sur son blog. Un constat partagé par Rolland Courbis, qui a rappelé les nombreuses blessures connues par le Parisien ces derniers mois. «Je ne suis pas surpris qu'actuellement il puisse être très moyen. Il suffit de remonter à 10 mois, pour ne pas dire 12 ou 13, pour voir qu'il va de blessure en blessure. C'est toujours 'Mbappé revient', 'Mbappé redémarre', donc là il va falloir prendre des décisions, reprendre à zéro. Là on n'a plus un Mbappé qui régresse mais un Mbappé qui ne ressemble plus à rien», a même osé l'ancien coach de l'Olympique de Marseille pour la radio RMC.

Pochettino prend sa défense

Même sans être dans la meilleure forme de sa vie, Mbappé peut tout de même se montrer décisif en L1. Par contre, en Ligue des Champions, le club de la capitale aura bien évidemment besoin du champion du monde à 100%. Mais de son côté, le nouveau coach parisien Mauricio Pochettino ne semble pas inquiet pour sa star. «Je suis content de la performance de Kylian. Il a montré une bonne attitude. Je suis sûr qu'il doit s'améliorer, comme nous tous. On veut qu'il marque et qu'il s'améliore. Il est évidemment déçu car on n'a pas gagné et aussi car il pouvait faire mieux. Je suis content de la façon dont il est ouvert à s'améliorer. C'est le chemin à suivre», a assuré le technicien argentin en conférence de presse. A Mbappé de retrouver son meilleur niveau pour dissiper les doutes !

MAXIFOOT.FR