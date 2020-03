Tout en maîtrise, le Paris Saint-Germain a facilement disposé de Dijon (4-0) ce samedi à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une bonne manière de continuer la préparation du 8e de finale retour de la Ligue des Champions programmé le 11 mars face au Borussia Dortmund, comme l’a souligné le milieu de terrain parisien Idrissa Gueye (30 ans, 29 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

"On reste concentrés. On essaie de bien travailler à l’entraînement pour préparer le retour. Mais avant, il reste quelques matchs à jouer et il faudra bien travailler, rectifier les erreurs du match aller et bien se préparer pour gagner", a indiqué le Sénégalais au micro de Canal+.

Alors que les récentes fêtes d’anniversaire et l’échange animé avec Leonardo donnent l’impression d’un vestiaire uni, l’ancien Lillois n’a pas souhaité commenter les rumeurs à ce sujet. "Le groupe plus soudé que jamais ? On dit, on dit, mais c’est quelque chose qu’il faudra montrer sur le terrain. Pour le moment, c’est bien parti mais il reste encore quelques matchs pour le montrer et surtout obtenir cette qualification", a souligné le Lion. Un discours qui devrait plaire à des supporters qui restent sur leurs gardes.

…Simplement une alerte pour Di Maria

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a bien eu raison de tenir un discours rassurant pour l'ailier Angel Di Maria (32 ans, 26 matchs et 8 buts en L1 cette saison). Victime d'une gêne à la cuisse, l'Argentin a été obligé de céder sa place à Julian Draxler à partir de la 18e minute face à Dijon (4-0) samedi en Ligue 1. Et selon les informations du quotidien régional Le Parisien ce dimanche, les examens passés par l'ancien joueur du Real Madrid ont confirmé qu'il n'était tout simplement pas blessé. Il s'agissait seulement d'une alerte sans la moindre conséquence et Di Maria devrait être disponible pour affronter l'Olympique Lyonnais mercredi à l'occasion des demi-finales de la Coupe de France.