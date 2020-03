Dans un entretien en direct avec une chaîne argentine, la femme d’Angel Di Maria (32 ans, 26 matchs et 8 buts en L1 cette saison) confiait que l’ailier du Paris Saint-Germain vivait mal le confinement dans la capitale. Une sortie inappropriée pour le journaliste Frédéric Hermel qui a recadré le Parisien ! "Quand on a deux neurones, c’est compliqué d’avoir une vie intérieure...

Quelle indécence ! Quand on est millionnaire et qu’on vit dans un immense espace comme c’est le cas de Di María, on ne doit pas se plaindre publiquement, a réagi notre confrère en Espagne sur Twitter. Ici on entrepose les cadavres dans une patinoire... Alors les états d’âme d’un footballeur mieux installé que 99,99 % des gens..." Il est vrai que les stars du ballon rond ne sont pas les plus à plaindre.