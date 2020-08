Dans la foulée de son match amical gagné face à Sochaux (1-0) ce mercredi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel pour faire un point médical. Ainsi, le club de la capitale a confirmé la blessure du milieu de terrain Marco Verratti (27 ans, 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison), dont l'indisponibilité va dépendre de l'évolution de sa situation.

Et dans le même temps, le champion de France a annoncé le forfait du latéral gauche Layvin Kurzawa (27 ans, 23 matchs et 1 but toutes compétitions confondues cette saison) pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame mercredi prochain. "Marco Verratti : Victime d'un choc sévère hier à l'entraînement avec contusion importante du mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire dont on précisera l'évolution dans les prochaines 72 heures.

(...) Layvin Kurzawa : Victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la finale de Coupe de la Ligue. Une reprise est prévue avec le groupe dans les deux semaines", peut-on lire. De son côté, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (21 ans, 34 matchs et 30 buts toutes compétitions confondues cette saison), victime d'une grosse entorse de la cheville, a repris la course, mais reste incertain pour ce rendez-vous européen.