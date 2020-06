La semaine dernière, une rumeur annonçait le possible départ d'Idrissa Gueye (30 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne serait pas totalement convaincu par la première saison du milieu sénégalais et envisagerait de le sacrifier pour recruter Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). C'est faux, assure le principal intéressé.

‘’Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (Leonardo), et il n'a jamais été question de départ... Il ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment’’, a indiqué le Parisien dans une interview accordée au média sénégalais Emedia.

…Clap de fin pour Choupo-Moting

L'aventure d'Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans, 18 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain touche à sa fin. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, l'attaquant camerounais ne sera pas prolongé, affirme RMC. Si le défenseur Thiago Silva et l'attaquant Edinson Cavani vont bénéficier d'une extension de leur bail jusqu'à la fin du mois d'août pour terminer la Ligue des Champions, le Lion Indomptable n'aura lui pas droit à cette chance. Avis aux amateurs.