Mardi, Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a officiellement informé les dirigeants du FC Barcelone de sa volonté de quitter le club. Rapidement, les décideurs blaugrana ont suspecté le Paris Saint-Germain de se trouver derrière cette démarche (voir ici), lui qui pourrait récupérer l'Argentin gratuitement si celui-ci parvient à activer la clause prévue dans son contrat. Malgré ces soupçons, la réalité est plus complexe.

En effet, même sans indemnités de transfert, le sextuple Ballon d'Or reste extrêmement coûteux car très gourmand en termes de salaire, lui qui perçoit environ 71 millions d'euros brut par an en Catalogne. Avec les salaires XXL de Neymar (37 M€ brut) et Kylian Mbappé (21 M€ brut) déjà à verser, le club de la capitale ne peut se permettre une nouvelle folie de cette ampleur… à moins de défier à nouveau le fair-play financier mis en place par l'UEFA. Les décideurs parisiens oseront-ils aller jusque-là ? Visiblement non puisqu'un dirigeant a qualifié l'opération Messi d'"impossible" dans les colonnes de L'Equipe. Fin de l'histoire ?