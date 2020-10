Sur le point de s’engager avec Manchester United, Edinson Cavani (33 ans) a tenu à faire ses adieux au Paris Saint-Germain et à ses supporters. L’attaquant uruguayen, qui ne s’était pas exprimé après son refus de terminer la saison avec les Parisiens, a expliqué qu’il ne souhaitait pas réagir à chaud ni perturber ses coéquipiers pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Puis le Matador s’est montré ému. "Je suis ici pour remercier tout le monde, vous les supporters qui m’avez donné votre cœur, doucement, avec le temps, a confié en français l’avant-centre dans une vidéo sur ses réseaux sociaux.

C’était un amour qui a grandi avec le temps, mais c’est quelque chose de très important pour moi, quand les choses se font grâce aux sacrifices, au travail et aux résultats. Ça me fait très plaisir. C’est pour ça aussi que ça va rester, tous ces moments qu’on a passés ensemble, même les moins bons moments, qui font aussi partie de la vie.

Ça va rester ici (il montre son cœur, ndlr)." "Alors merci, merci beaucoup. A toutes les personnes qui travaillaient à Paris, qui ont fait les choses avec de l’affection pour moi. C’est quelque chose d’important et ça va rester dans ma tête et mon cœur. Mais la vie va continuer. Le football est comme ça, la vie aussi parfois. Merci encore une fois. J’ai été très fier de vous défendre pendant les sept ans que j’ai passés avec vous. Merci aux supporters et à tout le monde à Paris. Un gros bisou. Ciao", a conclu le meilleur buteur de l’histoire du PSG.