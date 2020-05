Cela n’a rien d’un secret, le Paris Saint-Germain fait du défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly (28 ans, 21 matchs toutes compétitions cette saison) une priorité pour le prochain mercato estival. Ce vendredi, le journal italien Le Corriere dello Sport confirme la tendance et annonce que le directeur sportif des Rouge et Bleu Leonardo a intensifié le contact avec la formation partenopei. Conscient de la belle cote du Sénégalais, en Premier League notamment où les deux clubs de Manchester et Newcastle s’affirment en courtisans déclarés, le dirigeant parisien a pris les devants dans ce dossier. Mais là encore, le PSG devra trouver un compromis avec Naples pour l’indemnité de transfert. Et l’affaire s’annonce compliquée car les Azzurri espèrent au moins 100 M€ pour lâcher leur roc.

…L’Inter pense sérieusement à Cavani

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (33 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) garde ses options ouvertes pour son avenir avec des intérêts de l'Atletico Madrid, de Manchester United ou encore de l'Inter Milan. Et d'après les informations du quotidien italien le Corriere dello Sport ce vendredi, l'international uruguayen figure parmi la short-list des buteurs convoités par les Nerazzurri dans l'hypothèse d'un départ de Lautaro Martinez, convoité par le FC Barcelone. Ainsi, l'Inter pense donc à Cavani, mais aussi à Timo Werner (RB Leipzig) et Dries Mertens (Naples). Et visiblement, le Parisien et le Belge sont les deux cibles prioritaires de l'actuel 3e de Serie A car ils présentent tous les deux l'avantage d'être libres au terme de cet exercice 2019-2020.