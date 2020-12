Jeudi, Daniel Riolo a annoncé avec certitude la venue de l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison) au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sur le site de RMC, le consultant a précisé le fond de sa pensée. "Il y a des choses que je ne peux pas complètement révéler mais c’est un peu plus qu’une intime conviction.

C’est alimenté par des éléments factuels. Il y a le fait qu’il n’y a pas de transfert à payer même si le salaire ne sera pas un cadeau. Il y a la politique du PSG qui est toujours entre sport et développement de sa notoriété et de son marketing : ils ne résisteront pas à la tentation de faire un coup énormissime.

Donc oui, je suis prêt à le réaffirmer", a assuré l’éditorialiste. "Après, on sait très bien qu’en matière de transferts, tout peut aller vite et capoter. On est encore en décembre. Sauf qu’il ne sera pas à Barcelone la saison prochaine.

Est-ce que cela veut dire que Mbappé va partir ? Là-dessus, je ne me prononce pas. Mais Neymar ne peut partir nulle part, Kylian Mbappé lui peut partir. Il y a des clubs qui le veulent et qui sont disposés à payer. Tu encaisses l’argent du transfert. En termes de communication, si Mbappé part et que Messi arrive, ça me semble cousu de fil blanc", a terminé Riolo.