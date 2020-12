Touché à la cheville sur un tacle de Thiago Mendes en fin de match contre Lyon (0-1), dimanche en championnat, Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a eu plus de peur que de mal. L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait même revenir beaucoup plus vite que prévu.

Alors qu'une absence de trois semaines a été évoquée, Thomas Tuchel n'écarte pas un retour dès dimanche prochain face au LOSC. "Ce n'est pas impossible qu'il rejoue avant la trêve, on va tout essayer pour Lille, a indiqué l'entraîneur parisien en conférence de presse ce mardi.

Je ne peux pas dire oui ou non, on doit attendre un examen demain. On pourra donner plus de détails ensuite." Info ou intox ? Le technicien allemand jouera peut-être sa tête face au leader de la Ligue 1, il a donc tout intérêt à préserver le suspense.