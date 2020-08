Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (28 ans, 15 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2019-2020) a longtemps fait l'objet de rumeurs concernant son avenir. Mais de son côté, le Brésilien, après son transfert avorté au FC Barcelone l'été dernier, a bien tourné la page concernant l'idée d'un départ selon les informations du quotidien L'Equipe ce lundi.

Épanoui et heureux au sein du collectif parisien, Neymar n'a plus parlé de l'hypothèse d'un départ depuis longtemps. De plus, avec l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus sur l'économie du football, le Parisien sait très bien qu'un transfert le concernant s'annonce impossible. D'ailleurs, le FC Barcelone a récemment totalement écarté la possibilité d'un retour de l'Auriverde cet été. Le PSG peut donc se frotter les mains.