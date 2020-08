Inefficace devant le but mais tellement précieux durant toute la rencontre, Neymar (28 ans, 24 matchs et 19 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a connu un match particulier contre l'Atalanta (2-1), ce mercredi, en quart de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant brésilien l'assure : il n'a jamais douté durant cette partie. "Je n’ai jamais pensé à l’élimination.

On n’a jamais pensé à rentrer à la maison. Du début à la fin, depuis l’échauffement, on a pensé à la qualification. Personne ne m’enlèvera l’idée que j’ai envie d’aller au bout. On a franchi ce pallier, il va falloir en franchir un autre. On va devoir travailler pour aller jusqu’à la finale", a soutenu le Parisien pour RMC Sport. Le PSG affrontera le RB Leipzig ou l'Atletico Madrid dans le dernier carré.