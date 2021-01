Pour son premier match à la tête du Paris Saint-Germain, l'entraîneur Mauricio Pochettino n'a pas franchement convaincu avec un nul sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-1) mercredi en Ligue 1. Au micro de PSG TV, le capitaine parisien Marquinhos (26 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réclamé de la patience par rapport au technicien argentin.

"On ressent des changements, c'est normal, mais il ne faut pas tout changer d'un coup. Le coach a été clair avec nous, on a essayé de s'adapter à sa philosophie tout en gardant notre identité de jeu. Et petit à petit je suis sûr qu'on va s'améliorer, les automatismes vont arriver, le coach mettra en place sa philosophie et on fera de meilleures choses", a commenté le défenseur central brésilien.