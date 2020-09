Sur ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain doit vendre pour 60 millions d'euros afin d'équilibrer ses comptes. Pour atteindre cet objectif, le directeur sportif parisien Leonardo se montre prêt à accepter les départs de trois joueurs selon les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi : le défenseur polyvalent Thilo Kehrer (24 ans, 2 matchs en L1 cette saison) puis les milieux Idrissa Gueye (30 ans, 4 matchs en L1 cette saison) et Julian Draxler (27 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison).

Mais pour l'instant, ces dossiers ne s'animent pas. Pas forcément emballé à l'idée de partir, Kehrer pourrait étudier cette possibilité dans l'hypothèse d'une approche d'un gros club de Premier League ou de Bundesliga. Malgré des renseignements pris par l'Atletico Madrid, Gueye privilégie lui un retour en Premier League dans la perspective d'un départ.

Et enfin, Draxler ne souhaite pas quitter Paris et envisage d'aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021.