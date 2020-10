En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été dernier, Thiago Silva (36 ans, 2 matchs en Premier League cette saison) a quitté le club de la capitale pour démarrer un nouveau chapitre de sa carrière à Chelsea. Pour Esporte Interativo, le défenseur central est revenu sur la fin de son aventure parisienne et avoue qu'il était tombé dans une "routine" après huit saisons au PSG.

"J'étais à Paris depuis huit ans. Fatalement, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu désinvolte. Pas dans le sens de ne pas travailler ou de ne pas vouloir de bons résultats. Mais vous finissez par tomber dans une routine. Pour moi, cela aurait été difficile de recommencer une autre année avec toute cette pression d'avoir à gagner la Ligue des Champions.

Je change un peu d'air et je me trouve un peu plus détendu. Non pas qu'il n'y ait pas de pression, la pression est la même. Je joue pour une grande équipe qui cherche à gagner des titres", a expliqué le Brésilien. Rappelons tout de même que la priorité de Thiago Silva a longtemps été de prolonger son contrat au PSG. Mais les discussions avec Leonardo ne se sont pas passées comme il l'espérait.