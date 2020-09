Sérieux, le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé à Nice (0-3), ce dimanche, lors de la 4e journée de Premier League. Un succès satisfaisant pour Thomas Tuchel, qui déplore l'état de fatigue de ses joueurs. "C'était un bon match. Il ne faut pas oublier que Nice a eu des occasions franches et Navas a réalisé un grand match. Surpris par la rentrée de Mbappé ? Non. Mais impressionné par sa prestation après un seul entraînement avec l'équipe. Il montre toujours qu'il peut faire des choses extraordinaires et qu'il sait faire la différence.

Cela nous aide beaucoup, a d'abord expliqué le coach allemand face à la presse. Mais j'ai vu un effort de toute l'équipe alors qu'il y a de nombreux gars blessés ou suspendus. On souffre beaucoup et on est vraiment fatigués." Le Final 8 de la Ligue des Champions laisse visiblement des traces, physiquement comme mentalement.

…Un intérêt pour Dele Alli !

Non convoqué par José Mourinho pour la deuxième fois consécutive, Dele Alli (24 ans, 1 match en Premier League cette saison) s'agace ! A tel point que le milieu offensif envisage de quitter Tottenham. C'est effectivement l'information publiée par The Telegraph, qui ajoute que le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions pour l'accueillir. La rumeur peut paraître étonnante dans la mesure où le champion de France ne semblait pas à la recherche d'un renfort à son poste.

Mais en France, la radio RMC confirme un intérêt parisien. Les agents de l'Anglais auraient d'abord pris contact avec le PSG, qui "étudie la faisabilité économique" de sa venue, "rien de plus pour le moment", selon nos confrères. Pour rappel, le directeur sportif Leonardo attend surtout un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, voire un latéral gauche.