Seulement sollicité pour prolonger après la fin du Final 8 en Ligue des Champions, Thiago Silva (36 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison), vexé, a refusé l’offre du Paris Saint-Germain. Le défenseur central a préféré partir libre à Chelsea. Mais près de trois mois plus tard, le Brésilien garde une certaine rancœur envers le club francilien et surtout envers le directeur sportif Leonardo. "C'est la chose la plus triste, a confié le Londonien au Canal Football Club. C'est lui qui m'a amené au Milan AC, lui qui m'a amené au PSG.

Cela veut dire qu'il me connaît très bien. Il a passé six ou sept ans avec moi, cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire." "(...) La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a le plus gagné de titres avec le PSG, et je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte. Ils ont dit deux ou trois mois avant que je ne faisais pas partie du projet. A mon avis, ils auraient pu faire des choses pour mon dernier jour, ils ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça", a relativisé Thiago Silva, marqué par les conditions de son départ.