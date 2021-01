Désormais à Chelsea, Thiago Silva (36 ans, 12 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) s'est exprimé sur le licenciement de Thomas Tuchel par le Paris Saint-Germain. Une décision loin d'être surprenante pour le défenseur central brésilien.

"C'est difficile mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça. Pas maintenant mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. A mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien, cela ne l'était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n'était pas prévu à ce moment", a expliqué l'ancien capitaine parisien à l'issue de la défaite contre Manchester City (1-3), ce dimanche.

…Rafinha positif au coronavirus

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a repris l’entraînement, pour la première fois sous la direction de Mauricio Pochettino. Plus tard dans la journée, le club de la capitale a annoncé une contamination au coronavirus dans son effectif professionnel. "Suite aux tests réalisés ce dimanche, un joueur du Paris Saint-Germain est confirmé positif au test PCR Sars CoV2.

Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié", peut-on lire dans un communiqué. Si l’identité du joueur en question n’a pas été dévoilée par l’actuel 3e de Ligue 1, il s’agit du milieu de terrain Rafinha (27 ans, 11 matchs en L1 avec Paris SG cette saison), d’après les informations de la radio RMC. Le Brésilien manquera donc le déplacement à Saint-Etienne mercredi (21h) en championnat, tout comme le défenseur central Presnel Kimpembe, toujours blessé aux ischio-jambiers.