Le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, devront casser la tirelire pour s’offrir Kalidou Koulibaly. Au Paris Saint-Germain, on commence à préparer l’avenir. Avec un Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo souhaiterait miser sur Kalidou Koulibaly. Mais la tâche ne va pas être facilitée par la forte concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City.

Le défenseur central est considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, et du côté du Napoli, on ne semble pas vouloir le laisser filer... à moins d’une très grosse offre ! D’après les informations de ‘’Il Corriere dello Sport’’, le président Aurelio De Laurentiis ne devrait pas s’opposer à un départ de Kalidou Koulibaly, à la fin de la saison, mais à ses conditions.

Le quotidien italien explique ainsi que le président napolitain n’ouvrira aucune discussion ou négociations en dessous de 100 M€. Ainsi, Koulibaly devrait vraisemblablement devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football, largement devant les 84 M€ dépensés par Liverpool pour Virgil Van Dijk.