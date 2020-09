Après le coup de sifflet final à Reims (2-0) dimanche en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a quitté la pelouse en se plaignant d'une douleur au mollet droit. Dans un communiqué officiel diffusé ce mardi, le club de la capitale a donné de bonnes nouvelles concernant l'international brésilien. "Victime d’une contracture au mollet droit lors du match dimanche, il a passé des examens qui sont rassurants. Il sera réévalué dans les prochaines 48 heures", peut-on lire sur le site officiel du PSG au sujet de l'Auriverde. Pour l'instant, Neymar reste tout de même incertain pour la réception d'Angers au Parc des Princes vendredi en ouverture de la 6e journée de L1.

…Rai nommé meilleur joueur de l'histoire

A l'occasion des 50 ans du Paris Saint-Germain, le magazine officiel du club de la capitale a réalisé un vote auprès des supporters, des anciens joueurs et des journalistes pour récompenser le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Et dans cette catégorie, Rai a été plébiscité devant Safet Susic et Ronaldinho. A Paris de 1993 à 1998, le Brésilien a marqué 72 buts en 215 matchs toutes compétitions confondues et a été notamment champion de France (1994), vainqueur de la Coupe de France (1995, 1998) et de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (1996) sous les couleurs franciliennes. A noter que pour le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG, Carlo Ancelotti l'a emporté devant Laurent Blanc et Luis Fernandez.