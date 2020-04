Pur-diaspora

Les militantes et militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) de la diaspora sénégalaise, condamnent l’une des mesures prises par l’Etat. Il s’agit de l’interdiction de rapatrier les corps des Sénégalais décédés du coronavirus à l’étranger par le gouvernement du Sénégal. Ils ont réagi, hier, à travers un communiqué. Selon eux, cette mesure prise par le régime du président Macky Sall viole le droit sacré à une inhumation conforme aux préceptes islamiques.

‘’Priver les filles et fils de la nation sénégalaise d’une sépulture digne est un acte moralement scandaleux, politiquement irresponsable et socialement dramatique. Cette décision est d’autant plus scandaleuse, quand on sait qu’aujourd’hui, dans certains pays d’Europe comme la France, les émigrés de confession musulmane font face à un manque criard de carrés musulmans. Au risque que certaines dépouilles soient incinérées dans des fosses communes pour cause de corps en décomposition’’. Les ex-partisans du député Issa Sall disent d’ailleurs ne pas être convaincus par les arguments sanitaires motivant cette interdiction.

...Ils préconisent l’usage de cercueils hermétiques. Cette option rend impossible une transmission du virus de la dépouille à un élément extérieur. ‘’Nous sommes convaincus que les protocoles ayant permis d’enterrer les personnes décédées de la Covid-19 au Sénégal peuvent servir pour les dépouilles venant de la diaspora’’. La diaspora du Pur a invité le régime de Macky Sall à une prise de conscience patriotique urgente, en procédant au rapatriement immédiat des dépouilles des Sénégalais. La diaspora du Pur s’est également prononcée sur la manière dont les autorités étatiques sénégalaises gèrent la crise sanitaire.

Les militants du Pur constatent que l’Etat fait preuve d’un manque de considération à l’endroit de Sénégalais de l’extérieur, malgré leur contribution déterminante à l’économie sénégalaise. La gestion de la crise de la Covid-19 témoigne une fois de plus du mépris du président Macky Sall et de son régime vis-à-vis de la diaspora sénégalaise. Et ce ne sont pas les 12 milliards d’aide annoncés en grande pompe qui changeront cela. Le communiqué cite le bilan de l’ONG Horizons sans frontières du 30 mars 2020, faisant état de 39 ressortissants sénégalais emportés par la pandémie Covid-19, entre l’Europe et les États-Unis.