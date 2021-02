L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans est qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie. Les cadets sénégalais ont décroché leur ticket pour le Maroc en battant en demi-finale ceux de la Guinée-Bissau, hier, sur le score de quatre buts à zéro, au stade Lat Dior de Thiès. Les Lionceaux assurent ainsi leur 3e participation, après 2011 et 2019, à la phase finale de Can U17.

C’est Famady Traoré, à la 29e, qui a ouvert le score. A la suite du tir de Modou Niang, Traoré a contrôlé le ballon dans la surface de réparation et battu le portier du pied gauche. Avant la fin de la première période (41e) Modou Niang, de la tête, a doublé la marque (2-0) pour son 2e but de la compétition. De retour des vestiaires, Ibou Sané (49e), sur une passe de Gning, a inscrit le but du 3-0 et amené son compteur à deux réalisations, après avoir perdu ses trois buts à cause du résultat contre la Gambie. Quatre minutes plus tard (53e), Mame Faye a aggravé le score (4-0), sur une passe Ousmane Diop, très remuant sur le côté gauche de l’attaque sénégalaise.

Le Sénégal jouera la finale du tournoi de la Zone A de l’Union des fédérations ouest africaines de football (Ufoa), ce samedi, contre le Mali. Les Aiglons cadets ont corrigé sévèrement la Mauritanie, en première heure, sur le score de 5 buts à 1.