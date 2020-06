‘’Petit à petit, le domaine public maritime de Dakar est cédé à des privés’’, regrette le président du mouvement Tekki, dans une note reçu à ‘’EnQuête’’. Au départ, rappelle, Mamadou Lamine Diallo, l’Etat permettait à des privés d’occuper de manière précaire et révocable le domaine public maritime sans entraver l’accès des populations à la mer, ressource naturelle selon l’article 25 de la Constitution. Le constat est fait, selon lui : ‘’Ce qui était exceptionnel est devenu dangereusement ‘normal’ à la corniche-Ouest de Dakar’’.

Et d’ajouter : ‘’Le domaine public maritime a été déclassé à certains endroits par décret du président de la République et des baux de l’Etat donnés à des privés’’, rappelant que des citoyens sénégalais se sont toujours élevés contre la privatisation du domaine public maritime. Mais ‘’rien n’y fait’’, constate-il. ‘’Comme une force alimentée par un désir prédateur croissant, la distribution du DPM par le ministère des Finances continue de plus belle. Mais là, le sommet est atteint, un vrai pic pour ainsi dire’’, poursuit Mamadou Lamine Diallo.

La place des Mamelles est attaquée. Patrimoine historique classé, l’unique témoignage du passage du volcan dans notre pays en 1913. ‘’Un pas a été franchi par le régime de Macky Sall et c’est dangereux et grave’’, selon M. Diallo. Ainsi, s’adressant à Macky Sall, il lui demande ‘’d’arrêter le saccage du domaine public maritime’’ qui est inaliénable et imprescriptible. ‘’C’est de votre responsabilité personnelle’’, dit-il au président.