Le président du mouvement Tekki aborde le problème du foncier au Sénégal, dans sa question économique de la semaine. Mamadou Lamine Diallo s’étonne ainsi de la libération des réserves de l’aéroport de Dakar confié à l’armée nationale. ‘’Ces hectares sont partagées entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Commission de contrôle des opérations domaniales, la toute puissante CCOD logée au ministère des Finances, la famille Faye Sall et ses affidés.

Les 150 m2 sont proposés à 40 millions de F CFA dans cette zone. Ce qui fait un business de 80 milliards de F CFA au moins’’, s’indigne le parlementaire. D’après lui, si Macky Sall se préoccupait de la propriété des logements des jeunes, il aurait donné ces terres à la Sicap et la SN HLM. M. Diallo estime qu’il devait revenir aux structures précitées avec la supervision de l’Etat de construire des logements à prix réduits. ‘’Non, les Sénégalais modestes doivent aller à Daga Kholpa où leur seront construites des maisons à 12 millions de F CFA après que la nouvelle société Safru aura réalisé les travaux d’aménagement.

Voilà une nouvelle trouvaille de Macky Sall qui doit rentabiliser ses investissements à l’image du Fonsis, actionnaire, et aussi soutenir les ménages modestes. Un instrument, deux objectifs. Sacré Macky Sall !’’, ironise-t-il dans le communiqué.