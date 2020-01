Les inégalités croissantes sont la cause de la dégradation des mœurs au Sénégal. C’est, du moins, l’avis de Mamadou Lamine Diallo, Président de Tekki. ‘’Bébés violés, femmes torturées à mort, attaques à main armée. Voilà le triste sort des populations, y compris rurales, celles que Macky Sall prétend défendre.

On ne peut manquer de s’incliner devant ces dépouilles et présenter nos condoléances aux familles des victimes qui souffrent. Il nous faut en saisir les raisons profondes. Elles résultent d’une dégradation des valeurs morales de notre société et la valorisation d’un désir prédateur par le régime de Macky Sall.

S’enrichir à tout prix, quels que soient les moyens utilisés, le Far West pour ces personnes qui aiment les formules à l’Américaine, ‘fast track’, ‘cleaning day’, etc. Le désir prédateur s’accompagne toujours d’indiscipline et de désorganisation’’, fait-il savoir dans sa note (Questekki) parvenue à ‘’EnQuête’’.

De son point de vue, le contexte de réduction des dépenses publiques et de hausse de prix prive bon nombre de Sénégalais de revenus aléatoires et faibles, mais assurant une certaine survie. ‘’Mécaniciens et vendeurs concurrencés par les grandes surfaces françaises. D’un autre côté, l’aristocratie de l’APR et les affidés de la famille Faye-Sall affichent aux yeux de tous leur enrichissement illicite, ‘battré dans les xawaré’, 8-8 rutilantes, etc. Voilà les raisons profondes de la montée de l’insécurité’’, déclare-t-il.