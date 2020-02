‘’Pourquoi, diantre, les responsables de BBY paniquent-ils, quand on leur demande de prononcer cette phrase simple devant la représentation nationale : je suis exclusivement de nationalité sénégalaise ?’’, s’est interrogé le président de Tekki.

Mamadou Lamine Diallo, dans sa rubrique hebdomadaire ‘’Questekki’’, estime que lorsqu’on gère pour le Sénégal, des intérêts stratégiques, on doit pouvoir dire qu’on est exclusivement de nationalité sénégalaise. A défaut, pense le député de l’opposition, ‘’si on possède une autre nationalité, il faut le dire et expliquer dans quelle circonstance on l’a obtenue, par exemple pour un travailleur de la diaspora’’.

Mamadou Lamine Diallo est par ailleurs revenu sur la gestion de Cheikh Oumar Hann à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. A ce sujet, il est d’avis que le successeur de Mary Teuw Niane n’a pas la capacité qu’il faut pour piloter ce département.

Le président de Tekki pense, par conséquent, que Cheikh Omar Hann doit quitter l’Enseignement supérieur. ‘’Son passage au Coud est catastrophique. La défense programmée de M. Hann par le Premier ministre dégradé pour inefficacité, selon Macky Sall, Boun Dionne, l’enfonce davantage’’, persifle-t-il.