Un mardi, une question du mouvement Tekki. L’exercice a commencé depuis 2016 et se poursuit. Mamadou Lamine Diallo se penche, cette semaine, sur la pandémie de la Covid-19, plus précisément sur la sortie du secrétaire général de l’ONU. Ce dernier prédit des millions de morts en Afrique, avec le coronavirus. ‘’Il y a quelques années, l’économiste français Piketty a écrit un ouvrage majeur sur le capital.

Il fait observer qu’à chaque fois, dans l’histoire, que le rapport capital sur la production annuelle dépasse le chiffre 5-6, traduisant une forte montée des inégalités dans la répartition des richesses matérielles, patrimoine et revenu, alors des corrections violentes peuvent apparaître sous la forme de guerres mondiales’’, rappelle-t-il. Aujourd’hui, ‘’les inégalités de répartition que relève méthodiquement Piketty sont nourries aussi par les rentes issues des ressources naturelles accaparées par les firmes mondiales des pays riches et leurs sujets prédateurs dans les pays pauvres. En Afrique, ce sont 20 milliards de dollars de flux financiers illicites par an qui proviennent des ressources minérales’’.

...Ainsi, Mamadou Lamine Diallo considère que ‘’l’économie mondiale est à ce niveau. Pourquoi M. Guterres, patron des Nations Unies, parle de millions de morts en Afrique ? J’ai souligné, depuis 2008, que l’Afrique est l’enjeu du monde en ce XXIe siècle, ce que refusent de reconnaître ses élites politiques et intellectuelles empêtrées la plupart dans la compétition négative’’, regrette Mamadou Lamine Diallo. Il défend qu’il vaut mieux le coronavirus ‘’qu’une guerre mondiale militaire classique ou biologique ou économique, dont l’Afrique serait le théâtre d’opérations. Ce virus, quoi qu’on dise, apparaît plus ‘démocratique’qu’une guerre mondiale’’. Il prévient : ‘’Africains, nous sommes avertis par un représentant avéré du capitalisme mondialisé, ancien maoïste reconverti au libéralisme prédateur du Portugal, dernière puissance coloniale en Afrique. Alors restons confinés dans la solidarité et encourageons nos chercheurs à trouver le remède.’’

...Au niveau national, pour la gestion de cette pandémie, le président du mouvement Tekki

pense que ‘’de la même façon qu’un comité de veille sanitaire conseille le gouvernement sur les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus, il serait indiqué que le président Macky Sall crée un comité de veille économique chargé d’élaborer et de proposer des mesures de politique économique, en ces périodes d’incertitudes et d’assurer la gouvernance démocratique du fonds Force-Covid-19 et du budget nécessairement rectifié de l’Etat pour l’année 2020’’. C’est dans ce sens qu’il suggère qu’outre l’Exécutif,

la BCEAO y compris, certaines commissions de l’Assemblée nationale, le syndicat, la Chambre des métiers, la société civile, des personnes ressources universitaires ou praticiens pourraient faire partie de ce comité. ‘’Ceci nous aidera à faire face à ce tsunami économique plein d’incertitudes dans le monde et à prendre la mesure de ce qui se joue, notamment l’avertissement de Guterres, patron des Nations Unies’’, avise-t-il.