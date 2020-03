« Vingt-deux mecs qui courent après un ballon » contre « une petite grippe qui arrive tous les ans ». Le match est au sommet, pourtant, c’est bien le confinement qui ressort grand vainqueur de cette rencontre

Et si finalement, tout ça n’était qu’une histoire de bases. Un retour aux sources. Puisqu’entre football et confinement, il n’est question que de fondements. Ceux d’un « sport simple rendu compliqué par des gens qui n’y connaissent rien » , selon Bill Shankly, qu’on ne présente plus.

Et ceux « d’une petite grippe comme il y en a tous les ans » , selon des génies de la lampe, qu’on ne présente pas. La quête du beau jeu autant que le combat contre la pandémie font la part belle au jeu dans les petits espaces. Que l’adversaire soit un bloc bas made in Ligue 1 Conforama ou une chambre de bonne à 700€ made in Paris, tout n’est plus qu’une histoire de position, de gestion des temps forts, des temps faibles et même, désormais, des temps morts. Football et confinement ne sont pas aussi opposés qu’il n’y paraît.

Certes, il est difficile pour quelqu’un qui ne travaille pas à la préfecture d’imaginer un football sans supporters. Ça sonne creux, pour ne pas dire que ça sonne faux.