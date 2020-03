Alors que le coronavirus est en train de faire des ravages dans le monde, un autre virus fait sa réapparition en Chine, pays que la Covid-19 a touché en premier. Il s’agit du hantavirus. Sa présence, qui s’ajoute au coronavirus, a plongé le monde dans une profonde anxiété.

En effet, dans la province de Yunnan, un homme est mort, ce lundi, après avoir été infecté par un virus. Suite à cette perte humaine due à ce pathogène, hier, sur Twitter, le hashtag hantavirus a dépassé 400 000 tweets. L’hantavirus, ou plus exactement les hantavirus, puisqu’il s’agit d’une famille de virus, comme les coronavirus, peut causer une maladie pulmonaire rare, mais très grave. Le virus hantaan semble le plus dangereux de la famille des hantaviridae. Il s’agit de virus à ARN monocaténaire de polarité négative appartenant au groupe V de la classification Baltimore.

Mais il n’y a pas lieu de paniquer. Car, contrairement au Sars-Cov-2, communément appelé coronavirus, l’hantavirus n’est pas une nouvelle menace. Il a été décelé pour la première fois chez les êtres humains, en 1993, mais il existe probablement depuis plusieurs années déjà. Et il y a de faibles risques de contracter le syndrome pulmonaire dû aux hantavirus. Il est très rare que les personnes exposées à ce virus deviennent infectées. Car les rongeurs - en particulier la souris sylvestre - sont porteurs du virus. Les animaux affectés excrètent le virus dans leur urine, leur salive et leurs excréments. Le virus hantaan ne se propage pas comme le corona. Il ne se transmet pas d’une personne à l’autre. Il n’y a aucune preuve que le virus puisse être propagé par les aliments, l’eau ou les insectes comme les tiques, les mouches noires et les moustiques. Comme les animaux domestiques et le bétail ne contractent pas le virus, ils sont incapables de le transmettre aux êtres humains.

La souris sylvestre a un pelage gris pâle sur le dos et blanc sur le ventre. Elle a pour habitat les espaces boisés des régions rurales et semi-rurales. On ne la trouve généralement pas dans les zones urbaines. Santé Canada a détecté le virus dans un très faible pourcentage de souris sylvestres testées dans le nord de l’Ontario. La plupart des Ontariens ne seront jamais exposés à l’hantavirus. Les personnes qui entrent en contact étroit avec des souris sylvestres courent peut-être plus de risques de contracter la maladie. Concrètement, l’hantavirus se propage à l’homme lorsque ce dernier, pour une raison ou pour une autre, est amené à respirer les urines ou les excréments des rongeurs infectés présents dans l’air proche ou lorsqu’il touche de l’urine, les excréments ou la salive d’un rongeur infecté et qu’il touche ensuite ses yeux, le nez ou sa bouche.

BABACAR SY SEYE