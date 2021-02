‘’Sous le visage d’un ange’’, Allyn, Diary et maintenant Eryn entretiennent le jeu ‘’trouble’’ dans lequel l’esprit de la brillante étudiante sénégalaise, dont la disparition a tenu en émoi tout le pays, maintient ceux qui suivent son parcours. Sur les réseaux sociaux, la romancière présente l’évolution de son histoire dans ‘’Et les masques tombent !’’.

Un nouvel épisode de la vie de Diary Sow serait-il en gestation ? La célèbre auteure, revenue au Sénégal après une disparition médiatisée entre la France et la Belgique, a refait signe de vie. Non pas dans son cercle parental restreint, mais sur les réseaux sociaux. Là où elle avait fait connaître Allyn Kane, personnage principal de son roman ‘’Sous le visage d’un ange’’, publié en août 2020 aux éditions L’Harmattan. Là où l’on peine à démêler sa vie de celle de ce personnage fictif. Cet être dont l’univers est, selon sa créatrice, ‘’le miroir de mon inconscient, de mon expérience de vie et de culture’’.

Comme à son habitude, Diary ne s’est pas montrée pour parler un langage accessible. Celle qui est sans doute bien plus intelligente que beaucoup de ses suiveurs, est surtout revenue faire part de la nouvelle Allyn.

Désormais, appelez-la Eryn Joly, dans ‘’Et les masques tombent !’’, la suite de ‘’Sous le visage d’un ange’’. Ce nouveau chapitre à paraître raconte la vie de la fugueuse qui a réussi à rejoindre la France, où elle voulait ‘’fouler aux pieds tous les interdits, sortir des sentiers battus, refuser toutes ces règles convenues pour que rien ne bouge jamais’’, et ‘’vivre sans contraintes aucune’’.

Si Diary a pu, un temps, imiter Allyn, a-t-elle eu assez de temps pour s’inspirer de la vie d’Eryn ? Les trois semaines pendant lesquelles elle aurait disparu semblent déjà avoir produit des résultats. Sur son compte Instagram, la double meilleure élève du Sénégal entre 2018 et 2019 présente la nouvelle vie de la jeune ‘’campagnarde qui avait séduit Karim’’ (petit ami d’Allyn dans ‘’Sous le visage d’un ange’’), ‘’devenue une sirène des podiums parisiens, qui bataille pour trouver un équilibre entre ses études de droit et ses obligations en tant que modèle de luxe. Mais l’arrivée dans sa vie du frère de son ex-amant, qui ressemble à Karim de façon troublante, remue les plaies du passé’’.

Eryn est un personnage qu’incarne Allyn le jour, parfois la nuit. ‘’Un déguisement que j’entretiens soigneusement à force de mensonges, de simulacres et de non-dits. Qui suis-je réellement ? Je ne le sais pas plus aujourd’hui qu’hier. Je suis toujours pour moi-même, un monde mystérieux et insondable. De nouveau seule, livrée à moi-même, n’ayant de famille, d’ami, que moi-même’’, décrit celle qui a volé le cœur du fils de sa patronne.

Dans son nouveau monde, Eryn a fini par prendre goût à ‘’une vie dissolue’’ que certains qualifieraient ‘’d’immorale’’. Une vie qui a bafoué ses principes. ‘’Déshabillée’’, son corps est ‘’exposé à la vue de tous : Ma beauté est anonyme, interchangeable’’. Elle porte un costume, au milieu de toutes ces belles nymphes, non pas ‘’pour dissimuler (sa) part de noirceur’’. Elle ne se considère pas damnée, dotée d’une âme moins pure que ceux de tous ses détracteurs.

Solide dans ses principes, elle entrevoit juste ‘’la fin des ténèbres. Quelle qu’en soit l’issue, je serai prête. Même au plus sombre de l’épreuve, nul ne connaîtra mon talon d’Achille. Peu importent mes tourments, mes défaites, je renaîtrai de mes cendres, tel le phénix. Et alors, mon cœur cessera à jamais d’avoir froid’’.

Alors, Allyn, Eryn, Diary. L’on peut facilement s’y perdre. Il faut juste comprendre qu’Allyn Kane est une adolescente au passé douloureux, qui s’est enfuie du domicile familial, dans l’espoir de se reconstruire et de vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Eryn, ce rêve de liberté et d’assouvissement de désirs dans un autre pays qui ne satisfait qu’à moitié son auteur et la bascule encore plus dans l’inconnue de sa propre personnalité. Et ces deux personnages vivent ‘’le résultat (du) langage intérieur et (du) mode d'expression ''naturel'' (si l'on peut parler ainsi) pour véhiculer (les) émotions’’ de Diary.

Après la publication de ‘’Sous le visage d’un ange’’, cette dernière révélait qu’elle était ‘’parvenue à donner vie à certains (personnages), dans (s) on premier roman. Mais les autres s'impatientent, jaloux’’.

Une s’exprime déjà à travers Eryn. Loin des interdits sociaux, des qu’en dira-t-on, une vague de chaleur pourrait réchauffer son cœur. L’arrivée dans sa vie du frère de son ex-amant, qui ressemble à Karim de façon troublante, remue les plaies du passé et efface ses certitudes. ‘’Je m’étais faite à l’idée de ne jamais connaître le véritable bonheur. J’aimais les aventures et les hasards de l’existence. (…) Je préférais à la monotonie, au prosaïque, l’exceptionnel, fût-il macabre. Quand j’ai vu l’amour, de nouveau, pointer le bout de son nez, d’abord je n’y ai pas cru. J’ai passé des jours, des semaines, puis des mois, à me convaincre que je me trompais, que mon cœur déréglait et mes sens et ma raison. Ce sentiment indésirable, que je ne recherchais guère, s’imposait à tort à une éternelle cynique’’, confie-t-elle.

Bien des théories ont été tenues sur les raisons du ‘’retrait’’ de la talentueuse ‘’Miss science 2017’’ du Sénégal, devenue romancière à la vie intrigante. Ses trajectoires communes avec celles empruntées par Allyn se répéteront-elles avec celles à venir d’Eryn ? Cette dernière est déchirée entre le rejet d’un passé douloureux et les aspirations d’un cœur enclin à tenter une nouvelle aventure. Son expérience lui a fait comprendre qu’’’il n’y a certes de malheur plus grand que l’amour, quand il est fini, mais nul bonheur ne l’égale, quand il commence’’.

Lamine Diouf