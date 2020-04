Le gouverneur de Dakar, dans un communiqué, informe les populations ‘’d’une réorganisation des marchés en vue de la fermeture de commerces non essentiels et des marchés flottants, à la diligence des préfets de département, en relation avec les maires et autres acteurs concernés’’.

Ce, en application des décisions prises par le ministre de l’Intérieur par arrêté n°008582 du 4 avril 2020 portant prorogation de l’interdiction temporaire de manifestations ou rassemblements.

Il est également décidé ‘’du renforcement de la présence des forces de sécurité et de défense au niveau des lieux publics, notamment sur les plages et espaces de détente, en vue d’une application rigoureuse des mesures d’interdiction de rassemblements’’ ainsi que de celui ‘’du contrôle des véhicules de transport en commun, en vue du respect des mesures de réaménagement éditées par le ministre en charge des Transports terrestres’’. Le gouverneur en appelle à la compréhension et à la collaboration de tous les acteurs pour un respect strict des mesures retenues par les autorités.