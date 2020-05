Le maire de la ville de Thiès n’approuve pas la décision de l’État du Sénégal de rouvrir les écoles mardi prochain pour les élèves en classes d’examen. Talla Sylla craint que la situation actuelle, liée à la propagation de la maladie à coronavirus, ne s’empire avec l’application de cette mesure.

Acteur clé dans le dispositif mis en place pour la reprise des cours le 2 juin prochain, le maire de la ville de Thiès est pourtant de ceux qui n’approuvent pas la décision du gouvernement de rouvrir les écoles en cette période de pandémie. Ainsi, même s’il trouve qu’il est trop tard pour faire machine arrière, l’édile de Thiès affirme que la réouverture des classes a été ‘’précipitée’’. Dans la mesure où, argumente˗t˗il, la maladie n’a pas encore atteint son pic au Sénégal.

‘’Je pense que la réouverture des classes a été précipitée. Mais puisqu’on ne peut plus faire machine arrière, tout ce que nous devons faire, c’est de mettre en place toutes les mesures d’accompagnement. Si nous ne mettons pas tout le matériel nécessaire à la disposition des écoles, la propagation du virus peut prendre une autre ampleur beaucoup plus importante. Encore une fois, si on suit le rythme de l’évolution de la maladie dans notre pays, on voit clairement que la réouverture des salles de classe a été précipitée’’, a regretté Talla Sylla. Frappée de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus, la région de Thiès est classée zone rouge. Malgré la persistance des cas déclarés positifs avec plus de 90 personnes testées positives dans la ville, 106 720 élèves des classes d’examen (CM2, 3e et terminale) vont reprendre le chemin de l’école, mardi prochain. Dans les centres de formation technique et professionnelle, ils seront 2 424 apprenants à reprendre leurs cours. D’où la peur de l’édile de la ville de Thiès.

De plus, Talla Sylla appelle au respect strict du protocole sanitaire clairement défini dans le cadre de la reprise des enseignements-apprentissages. ‘’Nous avons 57 établissements élémentaires publics et 54 écoles privées ; ce qui fait un total de 111 écoles. En plus des écoles élémentaires, nous avons un total de 182 collèges d’enseignement moyen et lycées, et 12 autres centres de formation professionnelle dans la ville. Ça fait beaucoup. Donc, c’est à nous de veiller à la protection de ces enfants. La maladie se propage dans la région et la ville. La reprise est déjà actée. Donc, toute la communauté doit se mobiliser davantage pour protéger les élèves, en cette période difficile’’, a recommandé le patron de la coalition Fal Askan Wi, soulignant encore que la décision de la reprise des cours a été prise dans la précipitation.

Pour ne pas faire de l’école un lieu de propagation du virus, Talla Sylla a insisté sur le port du masque et le respect de tous les autres gestes barrières. A cet effet, le maire de Thiès et son équipe vont initier, dès ce week-end, des opérations de désinfection et de nettoiement de toutes les écoles qui reçoivent, à partir de mardi prochain, les élèves et leurs enseignants.