Mamadou Talla et Dame Diop s’expliquent Les ministres de l’Education et de la Formation professionnelle se sont exercés, hier, au périlleux exercice d’explication du fiasco de la rentrée des classes avortée. Hier, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, et celui de la Formation professionnelle, Dame Diop, ont sorti un communiqué conjoint pour s’expliquer sur la non-réouverture des classes. ‘’La préparation de la reprise, expliquent-ils, a toujours été guidée par le souci de sauver l’année scolaire, tout en préservant la santé des populations, conformément aux orientations données aux autorités administratives, présidents des comités régionaux et gestion des épidémies (CRGE)’’. C’est dans ce cadre que l’Etat, ‘’en relation avec les collectivités territoriales et partenaires de l’école, a doté l’ensemble des écoles et établissements d’éducation et de formation professionnelle en matériels de protection, en application du protocole sanitaire validé par le Comité national de gestion des épidémies’’. ‘’Cette belle synergie, selon les deux ministres, qui a prévalu depuis le début de la crise pour accompagner cette importante activité, est à saluer et à maintenir pour garantir de meilleures conditions de redémarrage des enseignements-apprentissages, dans une dynamique partenariale associant syndicats d’enseignants, société civile, parents d’élèves, etc.’’. Ils soulignent que ‘’les dispositions d’ordre sanitaire, sécuritaire, pédagogique et logistique ont été prises pour assurer, en concertation avec tous les institutionnels et la communauté éducative, une reprise progressive et maîtrisée des enseignements-apprentissages. Cependant des cas de personnels enseignants testés positifs à la Covid-19 ont été enregistrés dans la région de Ziguinchor. C’est pourquoi Son Excellence le Président de la République a décidé de reporter des cours initialement prévus le 2 juin, à une date ultérieure’’. Ils disent se réjouir de cette décision du chef de l’Etat ‘’qui vise à éliminer tout risque de propagation du virus dans l’espace scolaire, en vue de protéger, au-delà des élèves et les enseignants, toute la population sénégalaise’’. Et ils terminent par ‘’saluer le sens de responsabilités des enseignants qui ont massivement rejoint leur lieu de service et prier pour un prompt rétablissement de ceux parmi eux touchés par la maladie’’.