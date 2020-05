Hier, beaucoup de familles religieuses et imams de mosquées ont sorti des communiqués pour informer de leur décision de ne pas ouvrir les mosquées sous leur tutelle.

Après l’Eglise et la communauté Omarienne, c’est à Tivaoune de prendre hier la décision de maintenir la fermeture des lieux de culte placés sous la tutelle du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Ainsi, il n’y aura ni prière du vendredi encore moins la traditionnelle ‘’Khadaratul jummah’’ aujourd’hui. Les daaras restent également fermées jusqu’à nouvel ordre, selon un communiqué reçu à EnQuête. Des décisions prises conformément, rappelle-t-on, aux enseignements prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (RTA).

Plusieurs raisons ont été à ce propos avancées pour justifier cette position, il s’agit, entre autres : du ‘’fait que la cause de toutes les précédentes restrictions est toujours présente et gagne davantage du terrain avec une multiplication de nouveaux cas avérés, qu’ils soient des cas contacts ou communautaires, dans toutes les communes du pays’’. Ainsi, le risque de propagation de la Covid-19 est toujours présent. Que dire de la hausse du nombre de décès liés à la maladie ? Des indicateurs qui montrent qu’il faut encore jouer la carte de la prudence. Par conséquent, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour invite tous les fidèles à prier et faire les incantations chez eux, à protéger leurs familles, en veillant au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.

Sans surprise, la Zâwiya El’Hadji Malick Sy de Dakar reste fermée. Dans un communiqué, il est mentionné qu’à cause de la crise sanitaire, l’Imam Râtib de ladite mosquée, Ousmane Diop, a décidé de maintenir la fermeture de la Zâwiya jusqu’à nouvel ordre. Le ‘’Ndigël’’ est respecté.

La Grande mosquée de Dakar reste fermée

L’imam de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadji Alioune Moussa Samba, s’inquiète aussi de l’augmentation du nombre de cas positifs enregistrés journellement. Il estime qu’il est impératif pour les fidèles ‘’de prier dans le calme, la sérénité, la tranquillité du cœur et de l’esprit ; donc sans stress’’. Dans ce cadre, Imam Samba rappelle à tous les musulmans que la mesure de suspension temporaire des prières à la Grande Mosquée de Dakar reste maintenue. ‘’Il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles. Il advient que nous n’avons pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination dans la Grande Mosquée de Dakar’’, avoue-t-il dans une note parvenue à EnQuête.

Une position qu’il partage avec son ‘’collègue’’ de la grande mosquée Ihsaane, un quartier Sud Ile de Saint-Louis. D’après Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé, ‘’le contrôle des entrées et sorties à la mosquée, la logistique propre à l’hygiéne et à la prévention (dispositif de lavage des mains, port du masque), la distanciation sociale à respecter peuvent constituer des lourdeurs et entraver à la méditation et à la concentration requises pour accomplir sereinement la prière’’. Imam Cissé est d’avis, en outre, que l’heure est à la prise de la responsabilité individuelle. ‘’En conséquence, nous nous en tenons à notre décision antérieure, à savoir le maintien de la suspension des prières rituelles et celle du vendredi à la grande mosquée Ihsaane, ainsi qu’à la Zawiya Serigne El Hadji Madior Cissé à Rufisque et à la Zawiya Abdou Samakhoun à Ngor’’, indique l’Imam de la grande Mosquée saint-louisienne.

Leurs voisins à Mpal ont pris la même décision. La famille de Mame Rawane Ngom, après un entretien avec le sous-préfet et le commandant qui leur ont fait part des conditions arrêtées par le ministère de l’Intérieur pour la réouverture des lieux de culte, ont décidé que les respecter était impossible. ‘’Le Khalife général de Mpal, El Hadji Ousmae Ngom, après concertation avec la famille, a décidé que la grande prière du vendredi ne peut pas se faire suivant les conditions imposées’’, lit-on dans le communiqué.